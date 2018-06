Mit Ihren 1,87 Metern und knapp 100 Kilo sind Sie für das heutige Schwergewicht aber eher klein und schmächtig.

Das stimmt zwar, aber wie sagt man: Die größten Gifte kommen in kleinen Dosierungen. Ich habe einiges im Schwergewicht vor, warten Sie es ab. Ich bin so motiviert wie schon lange, lange nicht. Ich habe die Lust am Boxen wiedergefunden.