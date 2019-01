Hass gab es immer - Social Media macht ihn sichtbar

Den Umgang mit Twitter erschwert die Tatsache, dass das Medium jeden Nutzer quasi omnipräsent macht?

Genau. Manche Politiker zeigen dort sehr viel von sich und das bedeutet, dass die politische Performance nicht mehr gut kontrollierbar ist. Denkt man beispielsweise an das berühmte Kniefall-Foto von Willy Brandt 1970 in Warschau – das hat auch deshalb so gut funktioniert, weil diese Generation von Politikern sich in der Öffentlichkeit rar gemacht hat.

Ribéry und Habeck haben mit ihren Beiträgen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Woher kommt der beinahe grenzenlose Hass im Netz? Ist das ein neues Phänomen?

Das würde ich nicht sagen. Hass gab es immer. Aber wir alle haben es vielleicht nicht so deutlich mitbekommen. Viele Feministinnen und Politikerinnen der 1960er bis 1980er Jahre haben Hassbriefe erhalten, eben weil sie Frauen waren oder Frauenthemen behandelten. Gut, die kamen damals noch auf Papier und vermutlich wurde es in der Öffentlichkeit nicht so für alle sichtbar. Aber Hass war genug da.

Gibt es bestimmte Personengruppen, die besonders viel Hass im Netz hervorrufen?

Je mehr man sich im Netz sichtbar macht, umso wahrscheinlicher werden auch Reaktionen. Wenn ich dann besonders stark moralisch argumentiere oder mich einer politischen Richtung besonders zurechne, steigt zudem die Wahrscheinlichkeit der Einbindung in politischen Konflikten. Die Grünen zum Beispiel polarisieren generell stark – so gibt es eine starke Fanbase, sie sind gleichzeitig aber auch der „Lieblingsfeind“ aller, die sich als rechts oder politisch inkorrekt begreifen. Im Fall von Robert Habeck kommt hinzu, dass er sich sehr responsiv verhalten hat und man ihm anmerkte, dass ihm das negative Feedback etwas ausmacht. Das kann auf Twitter gewissermaßen als eine Einladung an politische Gegner und Trolle gelesen werden.