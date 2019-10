Nach den neuen Zahlen haben sich in bayerischen Stadien letzte Saison 88 Menschen verletzt. Ist das viel oder wenig?

Erstmal sind das natürlich 88 zu viel. Aber es ist sicher keine Zahl, die ein angebliches Gewaltproblem in bayerischen Stadien belegt. Das haben wir nicht. Fußball in Bayern ist sicher. Bei den 88 sind übrigens auch Bienenstiche oder verstauchte Knöchel eingerechnet – und 25 Personen, die durch Pfefferspray oder Reizgas von Polizisten verletzt wurden.