AZ: Herr Cortina, für Sie geht es mit den Grizzlys Wolfsburg am Freitag zum Kräftemessen mit dem EHC München an Ihre alte Wirkungsstätte am Oberwiesenfeld. Wie sehr fühlt es sich für Sie immer noch wie eine Heimkehr an?

Pat Cortina: München hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und wird den auch immer haben. Meine Frau und meine zwei jüngeren Töchter sind aber mit mir zusammen nach Wolfsburg gezogen, weil pendeln über diese große Distanz keinen Sinn macht. Es ist jetzt unsere Heimat. Aber meine älteste Tochter lebt weiter in München. Deswegen wird es auch immer Anlaufpunkt sein. Natürlich wird ein wenig Nostalgie aufkommen, wenn ich die Halle betrete, aber ich bin jetzt mit vollem Herzen Trainer in Wolfsburg. Dieses Spiel ist für uns Wolfsburger eine extreme Herausforderung. München hat eine unglaublich starke Mannschaft und nicht umsonst den Liga-Rekord von neun Siegen in Serie zum Auftakt eingestellt. Wenn wir nur abwarten und auf das reagieren, was München macht, werden sie uns den Hintern versohlen. Wir müssen unser Spiel spielen. Sonst geht man in München unter.