Andreas Wellinger nach dem Interview mit AZ-Redakteur Johannes Schnabl. Foto: AZ

Zuletzt ging Ihre Formkurve etwas nach unten...

Ja, die letzten Wochen waren intensiv, die Erwartungen an mich selbst extrem hoch. Vielleicht zu hoch. Im Skispringen geht es eben sehr schnell von Platz eins auf 20.

Voraussichtlich wird es der vierte Platz im Gesamtweltcup. Wie lautet also Ihr Saisonfazit?

Insgesamt extrem gut, speziell mit dem Olympia-Sieg und den drei Medaillen. Man wünscht sich ja immer, dass man an entsprechenden Tagen auf den Punkt fit ist – und das hat bei mir geklappt, sowohl bei Olympia als auch bei der Vierschanzentournee, wo ich in der Gesamtwertung Zweiter wurde. Hätte ich es vorher planen können, dann hätte meine Saison genauso ausgesehen. Der Sieg bei Olympia überstrahlt einfach alles.

Und danach wird erstmal aufgearbeitet, oder?

Ganz genau, dann geht es in den Urlaub nach Mexiko. Ein wenig in der Sonne entspannen, ein wenig surfen.

Sie surfen auch gelegentlich in München am Eisbach, tragen auch den Look. Starten Sie noch eine Surfer-Karriere?

Das wird schwierig (lacht). Wenn man da manche Jungs sieht, die mit zehn, zwölf Jahren auf den Brettern stehen, die haben mehr drauf als ich. Aber das Surfen wird sicher meine Leidenschaft bleiben.

Die Fußball-WM in Russland steht auch an. Ihr Opa sagte mal, Sie hätten auch ein großes Talent am Ball, angeblich sind Sie sogar beidfüßig.

Ich glaube, dass ich ganz gute Voraussetzungen für ein paar Sportarten habe. Fußball war der letzte Sport, den ich vor meiner Skisprungkarriere aufgegeben habe. Ich kicke immer noch ganz gern, aber der große Fußball hat sich für mich aus zeitlichen Gründen erledigt.

Wäre man bei den Gehältern heutzutage nicht lieber Fußballprofi als Skispringer?

Mei, nachdem es mir nicht um das Gehalt geht, bin ich über meinen eingeschlagenen Weg ganz glücklich. Die Emotionen, die ich erleben darf, sind unbezahlbar. Ich bin einfach froh, dass ich das machen kann, was ich liebe. Und mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche.

Andreas Wellinger: Glücklich mit dem BWL-Studium

Neben Ihrer Leidenschaft basteln Sie auch an Ihrer Zukunft. Wie läuft denn Ihr BWL-Studium?

Ich hab mich kürzlich erst informiert, welche Kurse ich im Sommer belegen kann. Mit dem Sport kann ja alles schnell vorbei sein. Normalerweise ist mit um die 30 Schluss. Und dann stehen noch 30 Jahre Berufsleben vor einem. Daher bin ich glücklich über mein Studium, damit ich auch nach der Karriere etwas habe, was mir Spaß macht. Aber in der Regelstudienzeit von sieben Semestern durchzukommen wird schwer.

Sie sind erst 22, haben aber schon viele Erfolge gefeiert. Denkt man nach so einem erfolgreichen Jahr auch mal an ein früheres Karriereende?

Nein, sicher nicht. Da bin ich noch ganz weit und kann euch alle beruhigen. Dafür mache ich auch meinen Sport zu gern. Ich habe noch große Ziele, die ich erreichen will und ich denke, dass Pyeongchang sicher nicht meine letzten Spiele waren

