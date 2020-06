Gwinn über Kimmichs Spendenaktion: "Es geht um das Signal"

In den vergangenen Jahren haben viele Ihrer Nationalelf-Kolleginnen die Bundesliga Richtung Ausland verlassen. Läuft der deutsche Frauenfußball Gefahr, abgehängt zu werden?

Die Ligen in Spanien, England und Frankreich machen sehr viel für den Frauenfußball, investieren viel. Als deutsche Liga müssen wir jetzt dranbleiben, damit uns nicht der Rang abgelaufen wird. Ich sehe uns Spielerinnen in der Verantwortung, einfach guten Fußball zu spielen und dadurch Werbung für unsere Liga und uns zu machen, so dass auch bei uns noch mehr getan wird. Beim FC Barcelona zum Beispiel werden Frauen und Männer immer zusammen vermarktet. Das ist eine Idee, die man in Zukunft noch mehr verfolgen könnte.

Für Sie war es immer ein Traum, für den FC Bayern zu spielen. Sie waren als Kind schon Bayern-Fan.

Ja, das wurde mir in die Wiege gelegt, ich war von klein auf schon im Bayern-Trikot unterwegs. Meine ganze Familie – wir kommen ja vom Bodensee – war und ist Bayern-verrückt.

Wer ist Ihr Idol?

Joshua Kimmich. Er spielte als Rechtsverteidiger eine ähnliche Position wie ich. Ich mag seine Spielweise, seine Veranlagung, sein Auftreten auf und neben dem Platz. Von ihm kann ich mir immer was abschauen.

Sie unterstützen auch die Spendenaktion "We kick Corona", die Kimmich mit Leon Goretzka gestartet hat.

Ich hatte mir schon länger überlegt, mich sozial zu engagieren. Die Initiative von Kimmich und Goretzka hat mich von Anfang an total angesprochen. Anfangs hatte ich Bedenken, weil ich im Vergleich zu den Männer-Profis nicht so viel spenden kann, aber es geht ja nicht um die Höhe der Summe. Es geht um das Signal.

"Ich möchte mich als Stammspielerin bei Bayern etablieren"

Zum Fußball sind Sie gekommen, weil Sie mit Ihren Brüdern auf dem Bolzplatz neben dem Elternhaus gekickt haben. Jetzt sind Ihre Brüder sicherlich Ihre größten Fans.

Anfangs war das etwas schwierig, weil es natürlich an der Ehre kratzt, wenn die kleine Schwester besser ist als sie. Von daher musste ich mich durchsetzen. Aber ich hatte immer die Unterstützung und bald waren meine Brüder sehr stolz auf mich. Wann immer es die Zeit zulässt, besuchen sie mich in München oder kommen zu den Spielen.

Ihr Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2022. Wo sehen Sie sich in zwei Jahren?

Ich wünsche mir, dass wir mit unserem jungen Team langfristig etwas aufbauen und dass wir uns über Jahre weiterentwickeln. Persönlich möchte ich mich als Stammspielerin etablieren und mit der Zeit in eine gewisse Führungsrolle hineinwachsen. Ich will so viel Spielzeit und so viele Erfolge wie möglich einsammeln.

