Wir Profanen haben jetzt die Verantwortung!

Sie bemühen sich in Ihren reich ornamentierten Bildern um eine ausgewogene Komposition, um passende Farben, um Symmetrie. Wie wichtig ist die Schönheit in Ihrer Kunst?

Die Schönheit in unserer Kunst unterstützt die Bedeutung und den Inhalt, sie bringt quasi unsere Nachricht an den Betrachter.

Gilbert, Sie kommen ursprünglich aus dem wirklich schönen Südtirol. Hatten Sie nie Heimweh nach den Dolomiten?

Keiner von uns hat Heimweh nach seiner fürchterlichen, ländlichen, rückständigen und intoleranten Heimat. Wir sind der Natur gegenüber zutiefst misstrauisch. Und wir glauben, dass eine exzessive Liebe zur Natur zu Totalitarismus führt.

Dann lassen Sie uns von etwas Schönerem sprechen. Sie beide sind so alt wie die Beatles. Als Sie sich kennengelernt haben, 1967 am St. Martin's College, kam der Song "All You Need Is Love" heraus. Eigentlich passend, oder?

Ja, wir sind beide Kriegskinder und 1942 beziehungsweise 1943 geboren. Wir sind in einer zerstörten Gesellschaft aufgewachsen, in der jeder an eine einfache Wahrheit geglaubt hat: Alles wird besser. Und ja, die Liebe hat dann ihren Weg in unsere moderne Welt gefunden, eine Welt, in der der Krieg von sämtlichen zivilisierten Menschen geächtet wird.

Liebe spielt auch im Christentum eine große Rolle. Sie verstehen sich allerdings als explizite Gegner von Religionen.

Wir sagen immer "Verbietet die Religion" und natürlich auch: "Entkriminalisiert den Sex". Wir können einfach nicht an Götter glauben, die sich Menschen ausgedacht haben. Wir Profanen haben jetzt die Verantwortung! Man muss allerdings sagen, dass wir von den humaneren, intelligenteren Geistlichen inzwischen eine gewisse Unterstützung erhalten.

"Wir sind zwei Personen, aber ein Künstler"

Immerhin wurden Sie 2017, im Luther-Jahr, in die Berliner Kirche St. Matthäus geladen, um Ihre ziemlich politischen Werke zu zeigen. Auf einem Bild tragen Sie lauter kleine Bomben am Körper, so wie Sprengstoffgürtel. Was macht Ihnen Sorgen, der Terror?

Ja. Wir sind politisch, weil wir glauben, dass Kunst und Kultur der Politik voraus sind. Die Menschen wählen eine bestimmte Kultur – außer natürlich in den vielen noch verbliebenen Diktaturen, in denen die Kultur eingeschränkt ist.

Sie erlauben sich in Ihrer Kunst keinerlei Einschränkungen, sie geht quasi in Ihren Alltag über. Wird dadurch nicht alles, was Sie tun, zur Skulptur?

Wir sind zwei Personen, aber ein Künstler. Damit sind wir eine "Lebende Skulptur", die sich durch unsere und Ihre Welt bewegt. Man könnte auch sagen, wir befinden uns mit unseren visionären Nachrichten und Ansichten auf einer Reise zu Ihrem und unserem Ende.

Amen, beim Barte des Propheten. Auf den Bildern Ihrer neueren Serie "Beard Pictures" – Bart-Bilder – tragen Sie tatsächlich Bärte wie Propheten oder Hipster. Übrigens hinter einer Rasterung, die sich als Zaun entpuppt.

Bärte gibt es doch in allen Kulturen, bei den Juden, Muslimen oder den Sikhs, dann wären noch die Hipster, die Landstreicher, Gott, Jesus, der Teufel, der Weihnachtsmann und Heinrich VIII. Alles wird hier zu einer Verbindung von Ort und Zeit. Als wir jung waren, wäre niemand mit einem Bart in einer Cocktailbar eingestellt worden – heute bekommt man einen solchen Job nicht mehr ohne Bart. Auf den "Bart-Bildern" sind auch Zäune und Stacheldraht zu sehen, durch die die Menschen mit ihren Bärten auch wieder zusammenkommen.

Gilbert, Sie kommen am Donnerstag nach München, wo Sie ja auch studiert haben, bevor Sie nach London gingen. Hat es Ihnen hier nicht gefallen?

Unsere gesamte Studentenzeit in München, Devon, Oxford und London war vom Glanz unserer Jugend und unserer Kunst bestimmt. Wir waren in einer Gemeinschaft der Toleranz, des "anything goes" (alles geht) und der freien Liebe. Was kann sich ein Student mehr wünschen?

Diese freizügigen Tage liegen 50 Jahre zurück. Wovon träumen Sie heute?

Wir träumten von einer Welt voller Schönheit und Glück, voller Reichtum und immer neuen Wonnen, voller Freude und Kinderlachen, süßer Musik und Farben und Formen, einer Welt köstlicher Katastrophen, von herzzerreißendem Kummer, voller Abscheu und Furcht, einer vollkommenen Welt also – und die ganze Welt eine Kunstgalerie. Das war der Text, den wir uns 1969 ausgedacht haben, und jetzt, 2019, sind wir 50 Jahre weiter und glauben mehr denn je daran.

Gilbert und George kommen am Donnerstag, 19 Uhr, ins Filmmuseum im Stadtmuseum zur Vorführung von "The World of Gilbert & George" von Philip Haas und "The Singing Sculpture"

