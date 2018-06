AZ: Herr Professor Pilz, russische Hooligans haben angekündigt, die WM 2018 in ein "Festival der Gewalt" zu verwandeln. Wie groß ist die Gefahr, dass wir wieder solche Bilder sehen wie bei der EM 2016, als russische Krawallmacher in Marseille auf englische Fans losgegangen sind?

GUNTER A. PILZ: Alles, was man in Russland momentan beobachten kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von Ausschreitungen gegen Null geht. Der russische Staat und Präsident Wladimir Putin haben den Erfolg der Weltmeisterschaft – im Sinne von fröhlichen Feiern und ohne Gewalt – zum obersten Ziel gemacht. Eine friedliche WM ist für Putins politische Reputation unglaublich wichtig. Insofern sind die Anführer der russischen Hooligans alle im Vorfeld bereits verhaftet worden oder stehen unter derart massiven Repressionen, dass sie sich völlig zurückziehen. Einer zum Beispiel, das hat eine ZDF-Info-Dokumentation aufgezeigt, züchtet jetzt völlig resigniert auf dem Land Gänse.