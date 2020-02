Besonders gefreut haben dürften Sie sich am Donnerstag über Silber von Franzi Preuß, deren Mentor Sie sind, mit Lesser in der Single-Mixed.

Ja, aber ich habe mich trotzdem geärgert. Sie hat in den vorherigen Rennen zwei Medaillen mit Leichtsinnsfehlern hergeschenkt. Da hat sie sich nicht an das gehalten, was wir im Sommer geübt haben. Was sie für eine tolle Schützin ist, haben wir am Donnerstag gesehen, aber sie darf ihr schnelles Schießen nicht übertreiben. Trotzdem war sie nach der Medaille natürlich total erleichtert, sie hatte ja wieder ein schwieriges Jahr mit vielen Krankheiten. Ich bin zuversichtlich, dass sie in der Staffel und im Massenstart nachlegen kann.