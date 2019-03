"Franck Ribéry ist ein unfassbar guter, besonderer Spieler"

Würden Sie sich freuen, noch ein letztes Mal gegen Franck Ribéry zu spielen, der Bayern wahrscheinlich verlässt?

Ja, definitiv. Franck hat das letzte Jahrzehnt in der Bundesliga geprägt. Was mir immer imponiert hat, war, dass er nach schweren Verletzungen wieder zurückgekommen ist, immer wieder mit einem Lächeln auf dem Platz gestanden hat. Was das angeht, ist Franck für viele von uns ein Vorbild, wie man mit Rückschlägen umgehen sollte. Er ist für mich immer noch ein unfassbar guter, besonderer Spieler, der noch das eine oder andere Jahr in der Bundesliga spielen könnte. Ich würde mir wünschen, dass er den Abschied bekommt, den er verdient hat.

Wie Ribéry sind Sie ein gläubiger Mensch. Wie hilft Ihnen der Glaube im Leben?

Der Mensch ist an sich so, dass er sich in negativen Situationen in einen Strudel hineinziehen lässt. Der Glaube macht mich entspannter, weil ich weiß, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Man macht bei negativen Erlebnissen weiter und zieht viel Kraft daraus. In meinem Leben spielt der Glaube eine wichtige Rolle.

Beten Sie vor einem Spiel?

Nein, das nicht. Aber ich gehe immer mit einem Doppelschritt mit dem rechten Fuß auf den Platz und mache dann das Kreuz.

