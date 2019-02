AZ: Herr Wörndl, Felix Neureuther hat nach seinem Einfädler beim WM-Slalom in Are recht kryptische Andeutungen gemacht, dass sich nicht nur bei ihm, sondern auch im Verband was ändern müsste. Wie schätzen Sie – Slalom-Weltmeister von 1987 – das ein?

FRANK WÖRNDL: Mei, alles halb so wild. Wenn man alles versucht und auch eigentlich gut fährt, dann aber zwei Sekunden Rückstand hat – und dann noch so ein Fehler passiert, dann sitzt der Frust natürlich tief. Aber ich saß gerade zusammen mit ihm im Flieger von der WM zurück hierher und er war eigentlich gut drauf. Er hat zu mir gesagt: "Das sah jetzt immerhin wieder wie Skifahren aus." Und ich habe nur gemeint: "Keine Frage, das sah gut aus." Manchmal gibt eine Piste eben einfach nicht mehr her – und hier war das so. Er war schnell, er war gut drauf. Das war eher ein bisschen fehlender Fitness geschuldet, die er aufgrund des Heilungsverlaufs und gewisser Widrigkeiten einfach nicht so haben konnte.