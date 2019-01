Es kommt also so einiges zusammen.

Es kommt ganz schön dicke, speziell in einer Zeit, wo du von einer Verletzung zurückkommst und den Fokus ausschließlich auf dein Comeback richten solltest. Man muss aber auch sagen: Der Felix hat verdammt schnelle Schwünge, zum Beispiel in Adelboden in der Vertikalen. Aber 70 Schwünge auf diesem Niveau durchzuziehen, so weit ist er noch nicht. Fragt sich, ob das jetzt eine mentale oder körperliche Geschichte ist. Aber ich sehe da noch überhaupt nicht schwarz, er hat ja in Madonna di Campiglio keine schlechte Zeit gefahren, in Zagreb ebenso. Er ist also schnell, nicht weit weg von der Spitze.