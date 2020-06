AZ: Herr Herrmann, es ist paradox: In der Corona-Krise jagt eine Hiobsbotschaft aus der Wirtschaft die nächste, aber der Dax steigt in diesen Tagen. Wie kann das sein?

MARCO HERRMANN: Manchmal sind die Zusammenhänge nicht so offensichtlich. Was man so liest, da warnen alle vor einer zweiten Welle und Kurseinbrüchen und sind generell pessimistisch. Das kann auch so kommen – muss aber nicht.