Heißt das: Ihren Kunden wäre es wurscht, ob Fleisch und Aufschnitt teurer werden?

Ich glaube schon, dass ich meinen Kunden das vermitteln könnte, wenn es um den Tierschutz und artgerechte Haltung ginge. Wir leben in Bayern in einem Land der Glückseligkeit – auch, was die Landwirtschaft betrifft. Neulich war ich in Fürstenfeldbruck bei einem Schweinebauern. Der hat – an seinem Tag der offenen Tür – die Kunden ganz selbstverständlich in den Stall gelassen. Dabei sind die Sauen völlig ruhig geblieben, völlig entspannt. Das war super und das erwarten wir von einem Landwirt. Da bin ich als Erster gerne bereit, ihm drei Cent mehr zu geben für sein Fleisch.