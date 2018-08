AZ-Interview Fischereiverbands-Chef: Landwirte sind "nur noch unbedeutendes Klientel"

Wenn wir so weitermachen wie jetzt, was blüht uns dann?

Wir haben schon viele Probleme, die nicht so offensichtlich sind. In verschlammten Kleingewässern, in Gräben, aber auch in größeren Flüssen, gibt es oft kein Bodenleben mehr in der Gewässersohle, weil diese Zonen alle durch Feinschlamm abgedeckt sind und darunter kein Sauerstoff für Kleinlebewesen mehr vorhanden ist. Wir werden merken, dass der Boden immer weniger wird. Die Verluste in den Weinbergen gehen so weit, dass man den abgeschwemmten Boden wieder hoch karrt. Wenn das in der allgemeinen Landwirtschaft einzieht, haben wir den Bogen überspannt.