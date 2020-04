Beziffern Sie weiterhin die Zahl der erwarteten Arbeitsplatzverluste in der deutschen Autoindustrie auf etwa 100.000? Auch wenn die Branche mit modernen E-Autos neustartet?

Auch bei diesem Szenario. Momentan geht das Volkseinkommen in allen Ländern radikal in den Keller. Solche Situationen gab es schon 2009 wegen der Finanzkrise und 2013 mit der Griechenland-Krise. Es hat jeweils lange Zeit gebraucht, das Volkseinkommen wieder auf den ursprünglichen Stand zu bringen.