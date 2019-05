Maodo Lo: "Bayerns Potenzial ist riesig"

Wie fällt Ihr erstes Zwischenfazit am Ende Ihres ersten Jahres bei Bayern aus?

In der Euroleague haben wir eine gute Saison hingelegt, auf die wir stolz sein können. Wenn die Playoffs jetzt erfolgreich enden, würde ich sagen, dass es ein sehr gutes Jahr war. Der Meistertitel ist da aber schon entscheidend.

Geschäftsführer Marko Pesic sagt, dass er von Ihnen im zweiten Vertragsjahr eine Steigerung erwartet.

Das geht Hand in Hand mit meinen eigenen Erwartungen. Ich habe Bock darauf, meine Leistung zu steigern, mehr Verantwortung zu haben und auch besser zu spielen.

Wie haben Sie sich eingelebt?

Immer besser. Ich freue mich auf den Sommer. Im April hatten wir schon ein paar schöne Tage, da merkt man, wie schön die Stadt ist. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Damit fahre ich jetzt ein bisschen rum, mal an die Isar oder den Englischen Garten. Das ist schon nice.

Ihre Mutter ist ja Künstlerin und auch Sie sind kunstinteressiert.

Ich war hier schon in Museen und Galerien. Mir war gar nicht so bewusst, dass München in der Richtung auch so viel zu bieten hat. Das gefällt mir.

Sie kamen aus Bamberg. Sehen Sie bei den Bayern ähnliche Chancen, eine Ära zu starten?

Diese Gewinner- und Basketballkultur, die sie in Bamberg aufgebaut hatten, ist schon Wahnsinn. Bayern hat aber auf jeden Fall das Potenzial, genauso lange zu dominieren wie Bamberg. Das Potenzial des Vereins ist riesig.

Lo schwärmt von Sportdirektor Biesi: "Ein wahnsinniger Kerl"

Wie würden Sie die Rolle von Daniele Baiesi, der vor zwei Jahren als Sportdirektor von Bamberg zu Bayern wechselte, beschreiben?

Daniele ist ein wahnsinniger Kerl, einer der besten Sportdirektoren, die man finden kann. Er ist sehr zugänglich für die Spieler und versteht sie sehr gut. Er hat eine tolle Menschenkenntnis und ist immer in der Lage, Spieler zu finden, die gute Charaktere haben. Das ist sehr wichtig für die Teamchemie. Die Teams, die er hilft, zusammenzustellen, sind immer gut konstituierte Mannschaften, in denen jeder Spieler seine eigenen Stärken einbringen kann und jeder Spieler ein guter Mensch ist. Das ist sehr wichtig für den Erfolg eines Vereins. Er ist hier eine sehr wichtige Figur.

Hoffen Sie auf ein Duell mit Ihrem Ex-Klub im Halbfinale?

Bamberg wäre tough. Es kann nie ein Wunsch sein, gegen sie in den Playoffs zu spielen. Sie haben den Pokal gewonnen, sind in der Lage, Basketball auf dem höchsten Niveau zu spielen. Sie hatten ihre Probleme, aber man muss immer mit ihnen rechnen. Vor allem die Atmosphäre, die während den Playoffs herrscht, ist besonders. Dort als Gegner zu spielen, ist extrem schwer – als Heimteam umso einfacher. Speziell wäre es für mich auf jeden Fall. Doch erst müssen wir ins Halbfinale.

