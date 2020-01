Dabei soll er ja im Training immer fahren, als wäre der Teufel hinter ihm her – bis im Rennen das Kopfkino einsetzt...

Das war mal bei ihm, aber das ist er nicht mehr. In Levi ist er im zweiten Lauf sensationell gefahren, in Zagreb war er im ersten Durchgang sensationell und hat es im zweiten einigermaßen gehalten. In Madonna di Campiglio: sensationell im ersten, Brechstange im zweiten, und in Adelboden: bissl Brechstange im ersten, aber Laufbestzeit im zweiten! Das hängt auch damit zusammen, dass die Slalom-Elite brutal eng beisammen liegt. Diese Ups and Downs wird es immer geben. In Wengen (Slalom am Sonntag, 19. Januar, 10.15 Uhr, d.Red.) dürfte er eine 20er-Startnummer haben: Das sind allerdings die beschissensten Nummern, weil da die Piste von den Rippen her meistens am Ekelhaftesten zu fahren ist. Wollen wir hoffen, dass er möglichst schnell wieder in die Top 15 rutscht.