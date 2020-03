Dopfer: "Vertrauen in den Körper war einfach weg"

Wie sind Sie psychisch mit den ständigen Enttäuschungen und verpassten zweiten Durchgängen umgegangen?

Wenn man sich meine Biografie anschaut: Ich bin es gewohnt, im Training eine gewisse Härte an den Tag zu legen. Ich musste mich auch schon früh in Geduld üben: Von Oktober 2007, als ich mein erstes Rennen für den DSV fahren durfte, bis März 2010 habe ich mich in 25 Weltcuprennen kein einziges Mal für den zweiten Durchgang qualifizieren können. Und am Ende ging es eben auch nicht mehr in die richtige Richtung. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich vom Umfeld oder vom Körperlichen noch Steigerungspotenzial habe, wäre das etwas anderes gewesen.

Wie gut kommen Sie morgens aus dem Bett?

Inzwischen etwas besser, da ich die Belastung ziemlich reduziert habe. Aber in den letzten Wochen mit intensivem Training kamen die Schmerzen schon häufig und in kurzen Abständen. Das Vertrauen in den Körper war einfach weg.

Das Ende geriet dann doch sehr traurig: Ihr letztes Rennen in Kranjska Gora wurde in letzter Minute wegen des Coronavirus’ noch abgesagt.

Ich verstehe die Absage natürlich, hätte es mir aber anders erwartet. Der Moment wird mir sicher in Erinnerung bleiben: An diesem Donnerstag, als die Entscheidung fiel, haben wir in Berchtesgaden am Jänner trainiert. Ich hatte drei nicht ganz schmerzfreie Trainingsläufe hinter mir, saß mit meinem Servicemann im Lift, als per Funkspruch die Absage kam. Man setzt sich mit dem Karriereende natürlich frühzeitig auseinander, zumal wenn es ein selbstbestimmter Abschied ist – aber wenn das dann so unerwartet und verfrüht kommt...

Dopfer will dem Sport erhalten bleiben

Karriere-Ende im Sessellift.

Da musste ich erst mal durchschnaufen.

Wie geht man da mit der Mannschaft auseinander, nach all den Jahren?

Es ist schon emotional gewesen. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und haben alles ein wenig Revue passieren lassen. Ich brauche da natürlich noch Zeit, das alles einzuordnen, aber es überwiegt eine große Dankbarkeit und Zufriedenheit, so viele Jahre mit den Jungs verbringen zu dürfen.

Wie es Ihnen ohne die roten und blauen Stangen gehen wird, können Sie jetzt sicher noch nicht abschätzen. Wie wird Ihr künftiges Leben aussehen? Master-Abschlüsse in International Management und Immobilien-Management haben Sie ja schon in der Tasche.

Ich sehe das für mich nun schon als Chance, mich in bestimmten Bereichen persönlich weiterzuentwickeln – in den Bereichen, die mich interessieren.

Die da wären?

Definitiv der Sport. Welche genauen, konkreten Bereiche das sind? Dazu ist es noch zu früh. Ich werde viele Gespräche führen und mir Gedanken machen, wo ich mich sehe. Nach dem Karriere-Ende muss ich diese nächste Frage zuerst mal gut beantworten können.

Angesichts der Ausgangssperre in Österreich, die auch in Ihrem Wohnort Leutasch gilt, ist nun viel Zeit zum Nachdenken.

Das kommt mir ganz gelegen. Schließlich habe ich gerade viele Themen zum Durchdenken.

Lesen Sie auch: "Home office" für Leistungssportler - Trainieren, aber wie?