Kommen bei Ihnen Erinnerungen an Ihren eigenen Sturz hoch, wenn Sie die ganzen Bilder sehen?

Speziell der Sturz von Jakobsen im Schlusssprint bei der Polen-Rundfahrt war ja sehr ähnlich zu meinem Sturz damals, auch ich hatte damals alle Gesichtsknochen gebrochen. An dem Abend, als ich die Bilder gesehen hatte, ging es mir echt dreckig. Mein Unfall war ja damals am 11. August. Diese Zeit ist für mich ohnehin immer komisch. Für mich ist der 11. August so etwas wie ein zweiter Geburtstag.

"Aus deutscher Sicht können wir uns auf die Tour freuen"

Noch kurz ein Ausblick auf die Tour de France: Viele Favoriten sind nach den Stürzen angeschlagen, neben Buchmann auch Primoz Roglic oder Steven Kruijswijk.

Ganz ehrlich: So eine offene, unvorhersehbare Tour wie in diesem Jahr gab es ewig nicht mehr – so sie denn stattfindet. Denn ich sehe momentan steigende Infektionszahlen in Marseille. Die Tour soll in Nizza starten, das ist nicht so weit weg davon. Roglic ist natürlich der Topfavorit, aber ich frage mich, ob er nicht zu früh in Topform ist. Die letzte, wohl entscheidende Tourwoche ist erst in fünf Wochen.

Was trauen Sie Buchmann zu?

In diesem Jahr ist alles möglich, auch ein Toursieg von Emanuel Buchmann. Und vergessen Sie Lennard Kämna nicht, so geil wie der zuletzt gefahren ist. Der geht als junger Fahrer komplett ohne Druck rein. Aus deutscher Sicht können wir uns auf die Tour freuen. Hoffen wir nur, dass die Verletzungen nicht zu schlimm sind – und dass die Tour auch tatsächlich stattfindet. Das hätten sich die Fahrer nach all der Schinderei wahrlich verdient.

