Mit dem Ziel, Ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen?

Das will und das muss ich. Natürlich habe ich gespart, aber das ist endlich. Die Musik kostet viel Geld. Aber das Ziel ist, irgendwann davon leben zu können.

Nach Abstieg mit dem TSV 1860 nach Mallorca

Als Sie 2004 von den Löwen an die Säbener Straße gewechselt sind, mussten Sie gerade den Abstieg mit dem TSV 1860 verarbeiten.

Ich war ein junger Spieler, hatte nur vier Wochen frei, bin mit Spezln nach Mallorca an den Ballermann geflogen. Just zu dieser Zeit hat mein Berater angerufen und gesagt, dass es ein Angebot vom FC Bayern gäbe. Das ist für einen Jungen, der vom Land kommt, Balljunge im Olympiastadion bei den Sechzgern war, eigentlich unerreichbar. Dann habe ich auf Mallorca mit Felix Magath telefoniert und mir zusichern lassen, dass ich eine realistische Chance habe, zu spielen, was sich bis zu meiner Verletzung ja auch bestätigt hat.

Wie war das, durch München zu gehen, und gerade von Blau zu Rot gewechselt zu sein?

Am Anfang war es krass. Als Fußballer, der zu einem Rivalen wechselt, wird man von einigen Personen nicht mehr als normaler Mensch wahrgenommen, sondern eher als jemand, der was ganz Schlimmes gemacht hat. Ich musste das Gästebuch auf meiner Homepage schließen, weil krasseste Beschimpfungen dabei waren, von beiden Seiten. Ich habe mir Rat von Jens Jeremies geholt und ich hatte im Trainingslager ein Gespräch mit den Bayern-Fanklubs. Es gab dann auch noch das Ablösespiel zwischen Sechzig und Bayern im Olympiastadion. Da haben einige Leute auf der einen Seite gesungen: ‚Görlitz, du Sau, zurück zum TSV‘. Einige auf der anderen Seite haben geschrien: ‚Görlitz, du Judas‘.

Und Sie standen im Olympiastadion und haben was gedacht?

Im Fußball muss man sich davon verabschieden, dass die Leute hinterfragen: Ist er vielleicht trotzdem ein netter Kerl? Einer, mit dem man ein Bier trinken gehen könnte? Es war schwierig. Ich bin dann lieber bei mir auf dem Land auf Bierzeltpartys gegangen als hier in München ins P1. Wenn die Leute auf mich zugekommen sind, habe ich mit ihnen geredet und ihnen meine Entscheidung erklärt.

"Viele wollen sich mit den Löwen profilieren"

Sechzig erlebt turbulente Jahre. Wie nehmen Sie die Löwen wahr?

Ich habe das Gefühl, dass sich der Verein gerade erdet. Zur Zeit von Karl-Heinz Wildmoser gab es eine Hierarchie, da hat einer angeschafft und das hat das ganze Konstrukt Sechzig zusammengehalten. Als das zusammengefallen ist, kamen plötzlich alle, die davor keine Chance gegen den mächtigen Wildmoser hatten. Jetzt, so mein Gefühl, wollen sich viele mit den Löwen profilieren. Beim FC Bayern sprechen immer die Gleichen und zwar mit einer Stimme. Diese Geschlossenheit vermisse ich bei Sechzig.

