"Investieren wir in Steine oder in Menschen?"

In anderen Bistümern und Ländern werden leere Kirchen manchmal geschlossen oder verkauft, wenn der Gottesdienst nicht mehr besucht wird. Was gedenkt das Bistum München und Freising mit Kirchen zu tun, die leer stehen?

In unseren Kirchen finden Gottesdienste, Taufen und Eheschließungen statt. Aber es stellt sich die Frage, wie wir uns weiterentwickeln und wie wir unsere Mittel künftig zum Wohl der Menschen einsetzen. Wie groß muss eine Kirche an einem bestimmten Ort sein, hat man wirklich überall Bedarf für ein neues Pfarrheim – investieren wir in Steine oder in Menschen?