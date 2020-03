Erich Kühnhackl: "Es ist ein ganz komisches Gefühl"

Der in Nordamerika beim NHL-Team der New York Islanders spielt...

Genau, den habe ich vom Flughafen abgeholt. Es war wirklich gespenstisch. Dort, wo sonst die Leute nur so rumwuseln, war gähnende Leere. Und jeder, der auf einen Ankommenden gewartet hat, versucht zehn Meter Abstand zu den anderen zu halten. Wenn einer sich irgendwo hinstellt, gehen die anderen auf die andere Seite. Das ist ja auch alles richtig so, aber es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich bin zumindest wahnsinnig froh und erleichtert, dass der Tom jetzt wieder hier in Deutschland ist. In so einer Situation ist das Allerwichtigste, dass man seine Lieben um sich hat. Aber ich bin auf der anderen Seite schon verstört, dass es bis zuletzt Leute gibt, die die Gefahr nicht erstnehmen, die sich enggedrängt bis zur Ausgangssperre in den Eisdielen rumgetrieben haben. Die Einschränkungen tun uns allen weh, aber: Wenn der Mensch lernen muss, dann kann er es auch. Jetzt ist die Zeit, dass wir alle lernen, alle Solidarität zeigen. Was die Ärzte, das Pflegepersonal und noch ganz viele andere Helden des Alltags zur Zeit leisten, das kann man nicht in Worte fassen. Da kann man nur aus tiefstem Herzen sagen: "Vergelt's Gott – und bleiben Sie gesund."