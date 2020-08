Angenommen, die Lust aufs Landleben steigt wirklich – hätte dies dann Auswirkungen auf die Mietpreise in München?

Da müssten schon massiv Leute, Zehntausende, nach außen ziehen. Und die Leute, die zuziehen, müssten sich auch fürs Land entscheiden. Aber im Umland leben ja eh schon so viele, die Leute müssten dann in die Peripherie gehen. Die Preise in München gehen eher weiter hoch – aktuell wird Ihnen ja alles aus der Hand gerissen.

Aber zumindest das Angebot an Mietwohnungen könnte etwas größer werden?

Wir haben aktuell einen sehr großen Überhang, was die Nachfrage von Mietwohnungen angeht. Ich würde die Effekte daher als nicht besonders groß einschätzen. Aktuell schaffen wir ja kaum Anreize, Mietwohnungen zu produzieren. Wenn mehr Münchner ins Umland ziehen, hat das eher dort einen Effekt auf die Preise, vor allem im Norden und Osten von München.

Gilt das auch für entferntere Orte wie Landshut?

Ja, in den kleineren, gut angebundenen Städten wird sich die steigende Wohnnachfrage in steigenden Grundstückspreisen widerspiegeln. Aber nicht nur dort – vor allem in den Orten in der Fläche wird man das spüren.

