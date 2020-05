Trotzdem: Es sieht so leicht, so elegant aus, wenn Sie laufen, dahinter steckt aber extrem hartes Training, Haben Sie eine Ahnung, wie oft Sie in Ihrer Karriere gestürzt sind?

Oh Gott, nein. Das kann man wohl nicht zählen. Das Erste, was man als Kind lernt, ist Stürzen. Die höchste Kunst im Eiskunstlauf ist, zu verbergen, wie schwer es ist, dass man stattdessen eine Leichtigkeit nach außen trägt. Die andere Seite ist die Anstrengung, um da hinzukommen. Man macht tausende Mal am Tag die gleiche Bewegung, bis sie sitzt. Der Zuschauer, der die Eleganz bewundert, sieht natürlich nicht die sechs, acht Stunden harter Arbeit am Tag, die da reinfließen. Es braucht stundenlanges Training am Tag – jahrelang.