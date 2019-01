AZ: Herr Schreder, der FC Bayern hat die Jagd auf Borussia Dortmund in der Bundesliga eröffnet. Deshalb die Frage an den passionierten Jäger: Wie stellt man das am sinnvollsten an?

THOMAS SCHREDER: Es gibt verschiedene Arten, wie man sich heranpirscht an die Beute. Oft ist es so, dass man ankirrt, so nennt man das in der Jägersprache, das heißt: Man versucht, das Opfer, das man später erlegen möchte, mit kleinen Futtergaben etwas unvorsichtig zu machen. Dabei sind wir Jäger immer geschärft in allen Sinnen und warten auf die Situation, die sich ergibt, um dann zuschlagen zu können. Genauso erhoffe ich mir das auch vom FC Bayern. Ich bin absoluter Bayern-Fan, seit ich denken kann. Und ich bin Vollblutjäger.