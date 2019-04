Abeltshauser: "Man muss Augsburg großen Respekt zollen"

Sind Sie überrascht, dass Augsburg so stark in der Serie ist?

Überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss ihnen großen Respekt zollen, für ihren Einsatz, ihren Ehrgeiz, ihre Leistung, dass sie in jedem Spiel antreten, um uns zu besiegen. Aber so soll es auch sein, es ist immerhin das Duell des Zweiten der Hauptrunde gegen den Dritten. Aber ich kann nur betonen: Hut ab vor Augsburg, sie machen uns das so schwer, wie es eben geht. In meinen Augen waren sie in Spiel vier, das wir 2:1 in Augsburg gewonnen haben, sogar am ebenbürtigsten. Aber so ist Eishockey manchmal, man verliert die Spiele, in denen man sehr dominant war, und gewinnt dafür das engste. Und deren Torwart...

Oliver Roy.

Genau, der steht unter Dauerbeschuss, aber er hält wirklich fast alles, wie auch unser Danny aus den Birken. Jetzt müssen wir in Spiel fünf daheim ein Zeichen setzen und wieder in Führung gehen in der Serie, mit jedem Spiel wird der Druck größer. Aber wir kennen das, wir schmeißen nicht alles über den Haufen, nur weil es mal nicht so klappt. Wir drehen an ein paar Stellschrauben – und weiter geht’s. Ich bin aber froh, dass wir jetzt Heimrecht haben.

Wobei die Augsburger auch in München eine gigantische Stimmung machen, die teils an feindliche Übernahme erinnert.

Unsere Fans werden schon dagegenhalten. Aber grundsätzlich ist es mir als Spieler fast egal, ob ich ausgepfiffen oder angefeuert werde, beides hat was. Hauptsache Stimmung.

Die Stimmung schien bei Trainer Don Jackson nach Spiel vier nicht so gut, er lieferte sich auf dem Eis eine Diskussion mit den Schiedsrichtern,die nicht so aussah, als würden Kochrezepte ausgetauscht werden.

Das habe ich nicht so mitgekriegt, da war ich schon auf dem Weg in die Kabine und mit meinen Krücken brauche ich halt länger, da muss ich früher starten, um rechtzeitig da zu sein. (lacht)

