Sie kamen erst in dieser Saison zum EHC, der gerade den dritten Meistertitel in Serie gewonnen hatte. Spürt man diese Siegermentalität als Neuankömmling gleich in der Kabine?

Oh ja. Es gibt bei den Red Bulls einfach keinen Panikknopf. Jeder Spieler hat diese Aura, er strahlt diese extreme Selbstsicherheit des Siegers, des Champions aus. Als Neuer versucht man, sich da reinzufinden, das anzunehmen und auch zu leben. Wir sind eine extrem selbstbewusste Mannschaft, das ist keine Arroganz, aber das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und was man damit bewirken kann. Wir wollen gewinnen. Jetzt und immer. Das ist meine mentale Einstellung. Ich sehe es so: Es gibt keine Garantie, dass man zu einem späteren Zeitpunkt wieder Erfolg hat, also muss man es jetzt erzwingen und alles dafür tun und in die Waagschale werfen. Ich gehe mit meinem Spiel immer All-In, in Las Vegas würde ich alles auf eine Zahl setzen, auf uns setzen.