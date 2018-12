Trevor Parkes: "Hektik und Panik gewinnen keine Spiele"

Was macht den EHC so stark?

Auch der frühe 0:2-Rückstand in Malmö brachte das Team nie aus dem Konzept. Bei uns wird nie der Panikknopf betätigt. Wir wissen, dass kein Spiel verloren ist, nur, weil man zurückliegt. Viele Teams verlieren, weil sie in Panik verfallen und hektisch werden. Das ist das Falscheste, was man tun kann. Hektik und Panik gewinnen keine Spiele, sondern bringen dich direkt auf die Verliererstraße.

Ist es schwer, sich nach so einem emotionalen Weiterkommen gleich wieder auf die DEL zu konzentrieren? Am Freitag geht es für den EHC am Oberwiesenfeld ja bereits gegen die Kölner Haie.

Das Eishockey in der DEL ist anders, es wird physischer gespielt als in der Champions League. Ein Team wie Malmö will alles spielerisch lösen, in der DEL wird mehr auf den Körper gespielt. Dafür muss man bereit sein. Wir sind es. Köln verlangt einem alles ab. Die werden uns nichts schenken, nur weil wir ins Halbfinale der Champions League eingezogen sind. Wir wollen gewinnen, es besser machen als vergangenes Wochenende, als wir nur einen Punkt in zwei Partien holten.

Trevor Parkes leidet mit Yasin Ehliz

Auch für Neuzugang Yasin Ehliz, der meist in Ihrer Sturmreihe spielt, war das Malmö-Spiel sicher eine Befreiung, ihm gelang endlich der erste Scorerpunkt für den EHC.

Ich habe mich so für ihn gefreut. Denn ich kenne diese Situation ja selber. Es gibt so Phasen, wo man nichts anders macht, aber der Puck will einfach nicht rein. Das ärgert, das nervt gewaltig. Vor allem, wenn man so gut spielt wie Yasin, aber die Statistiken es eben keinem beweisen. Er ist so ein talentierter Spieler. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt eine Art Dosenöffner war und die Punkte und Tore jetzt kommen. Der Druck ist weg. Und wenn ein Spieler wie Yasin befreit aufspielt, ist das für die anderen Teams eine sehr schlechte Nachricht.

Die Sturmreihe Ehliz, Parkes, Mitchell dürfte mit der ausgeprägten Physis und dem großen Können den Gegnern richtig Angst einflößen. Gerne. (lacht) Wir werden tun, was wir tun müssen. Mitch und Ehliz sind fantastisch – und wenn ich auch was beisteuern kann, sage ich nicht Nein. Etwa mit dreckigen Toren. Meinem Markenzeichen. (lacht)