Sie essen auch die Kiwi mit Schale.

Das ist wie beim Apfel: Die meisten Vitamine sind direkt unter der Haut. Wenn man die wegschneidet, verliert man wertvolle Vitamine. Es gibt ja zwei Arten von Kiwis: die eine mit der etwas pelzigen Haut und die anderen mit der glatten. Wenn man die isst, merkt man überhaupt keinen Unterschied.

Kastner: "Mannheim weiß, dass wir ihnen im Nacken sitzen"

Solange Sie nicht Bananen mit Schale essen...

(lacht) Ich lese sehr viel zum Thema Ernährung. Es gibt im asiatischen Raum bereits Bananen, bei denen man die Schale essen kann. Ich bin gespannt, die habe ich hier noch nie gesehen. Aber ich werde es dann definitiv ausprobieren.

Wenn man auf die vergangene Saison zurückblickt, haben Sie beim EHC den Durchbruch geschafft, aber zu den Höhepunkten waren Sie verletzt.

Ja, das waren die negativen I-Tüpfelchen. Erst verletzte ich mich vor dem Finale in der Champions League. Das tat schon in der Seele weh, weil man ja nie weiß, ob man da noch mal hinkommt. Da treten schließlich die besten Teams Europas an. Und dann erwischt es mich wieder vor dem Finale in der DEL. Wieder verletzt, wieder OP: Daran hatte ich schon einige Zeit zu knabbern. Aber jetzt ist das abgehakt. Ich greife wieder voll an.

Was hat Mannheim vergangene Saison besser gemacht als der EHC, dass der Pokal diesmal nicht nach München ging?

Das Offensichtlichste ist, dass bei uns fünf Stammspieler verletzt gefehlt haben. Es wäre interessant gewesen, wenn wir komplett gewesen wären, dann wäre es Mannheim nicht so leicht gefallen. Und wir haben auch im Halbfinale gegen Augsburg zu viel Kraft gelassen. Vor Mannheim muss man aber den Hut ziehen. Die haben es gemacht, wie wir in den drei Spielzeiten davor. Die sind durchmarschiert und haben es am Ende auch verdient.

Und jetzt?

Greifen wir an. Mannheim weiß, dass wir ihnen im Nacken sitzen und auch nicht damit zufrieden sind, Zweiter zu werden oder zu sein. Wir haben sehr gute neue Spieler geholt. Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr, sehr starke Truppe sind – und wir alle wollen den Pokal zurückholen.

