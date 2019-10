Chris Bourque: "Ich bin in München, weil ich Titel gewinnen will"

Wen haben Sie denn über den EHC ausgequetscht?

Keith Aucoin und Steve Pinizzotto, mit denen hatte ich in der AHL bei den Hershey Bears gespielt.

Zwei große Namen in München – Aucoin, einer der besten Spielgestalter überhaupt, und Pinizzotto, der wohl härteste Spieler der DEL-Historie.

Oh ja, ich weiß bei beiden sehr genau, zu was sie alles fähig sind (lacht).

Wie würden Sie das Erlebnis Eishockey in München bisher beschreiben?

Es macht einfach Spaß. Das Team ist stark, ist schnell, hat Talent. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir den Gegner schlagen können. Es soll nicht respektlos klingen, aber mit dieser Mannschaft gibt es keine Grenzen. Die Hauptmotivation, warum ich in München unterschrieben habe, war, dass ich Titel gewinnen will. Wir haben die Mannschaft, mit der wir das erreichen können.

Chris Bourque: "Mit München habe ich die richtige Wahl getroffen"

Sehen Sie eigentlich große Unterschiede zum Eishockey in Nordamerika?

Was mir sofort positiv aufgefallen ist, welche Qualität fast alle Arenen in der DEL haben und insbesondere die Fans. Die Leidenschaft, die Intensität, die sie bringen, eröffnet dem Sport noch einmal eine andere Dimension. Der Sport in der AHL ist großartig, aber die Stimmung, die Atmosphäre, die gerade unter der regulären Saison herrscht, könnte ehrlich gesagt besser sein. Deswegen genieße ich die Zeit hier sehr. Ich fühle mich in der Liga wohl, meine Familie und ich genießen die Stadt sehr. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen.

Wird sich Ihr Vater live vor Ort davon überzeugen?

Ende November werden meine Mom und er rüberkommen und sich das alles anschauen. Ich freue mich sehr drauf.

