Dann das erste NHL-Spiel. . .

Unvergesslich. Der Tag, an dem das, wovon du als Kind geträumt hast, was eigentlich nur Hirngespinste waren, in Erfüllung ging. Ich habe jede Sekunde in mich aufgesogen. Es sind Erinnerungen, die ich bis zu meinem Lebensende in mir tragen werde.

Zach Redmond: Horror-Unfall im Training

Ohne pathetisch klingen zu wollen, es hat nicht viel gefehlt, dass Ihr Lebensende kurz danach gekommen wäre.

Stimmt. Im gleichen Monat, es war in North Carolina, bin ich beim Training vor dem Spiel bei den Hurricanes gestürzt. Ein Teamkollege konnte nicht mehr ausweichen, fuhr über mich, hat mir dabei mit der Kufe die Oberschenkelarterie durchtrennt. Ich habe es erst nicht bemerkt, es tat nicht weh. Aber plötzlich spritzte das Blut nur so aus mir raus. Als ich so viel Blut gesehen habe, war mir klar, das ist ernst. Sehr ernst.

Ihre Teamkameraden haben Ihnen das Leben gerettet.

Das stimmt. Anthony Peluso, der einer dieser wirklich harten Kerle in der NHL war und der kein Problem damit hat, Blut zu sehen, hat mit all seiner Kraft und Masse, und er war ein großer, starker Kerl, auf die Wunde gedrückt, um genug Druck drauf aufzubauen, damit das Blut nicht weiter rausschießen kann. Und einer der Trainer hat sich sofort seiner Jacke entledigt und damit eine Aderpresse angelegt – und so den Blutfluss gestoppt. All das geschah zum Glück jeweils an den richtigen Stellen. Ein kleines Wunder. Ich müsste Peluso mal wieder anrufen. Ich schulde ihm mehr, als ich ihm jemals zurückzahlen kann.

Sie wurden mit über 200 Stichen genäht.

Das sagten die Ärzte. Ich habe aber nie nachgezählt (lacht).

Hat der Unfall Ihre Sicht aufs Leben verändert?

Auf jeden Fall. Im einen Moment bist du ein Kerl, der glaubt, dass es nichts anderes im Leben gibt als Eishockey, der einem Traum hinterherjagt. Im nächsten Moment bist du jemand, der um sein Überleben kämpft. Man hat danach eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Was wirklich zählt, was wichtig ist. Eishockey ist wunderbar, aber das Leben ist viel schöner, viel wichtiger. Ich sehe es so: Jeder Tag, den ich lebe, an dem ich Eishockey spielen kann – denn die Ärzte waren nicht sicher, ob ich mit der Verletzung je wieder volle Funktion des Beins haben würde – , jeder dieser Tage ist...

...ein Geschenk Gottes?

Exakt, ein Geschenk Gottes. Man vergisst oder verdrängt so einen Vorfall schnell, aber ich rufe es mir immer mal wieder bewusst in Erinnerung. Damit ich nie aus den Augen verliere, was wirklich wichtig im Leben ist. Ich liebe, was ich tue, aber ich weiß, dass es viel wichtigere Dinge gibt. Nicht viel schönere, aber wichtigere.

Lesen Sie auch: Neuer Abwehrstar des EHC - So tickt Zach Redmond