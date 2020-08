Corona und Gehaltskürzungen: Unmut in der Liga

Der Schock über die Playoff-Absage war sicher groß.

Da muss man gar nicht drüber reden. Die Enttäuschung, der Schock war enorm. Du willst den Titel zurückholen und dann ist von einer Sekunde zur nächsten alles weg. Aber wenn man sieht, welche Ausmaße alles angenommen hat, was in der Welt durch das Virus passiert ist, muss man gar nicht mehr diskutieren, ob es die richtige Entscheidung war. Deswegen freuen wir uns auch alle, dass wir jetzt als Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Eis trainieren können. Auch wenn das heißt, sich in der Kabine und so an gewisse Regeln zu halten. Es fühlt sich zwar nach so langer Zeit ein bisschen komisch an, wieder die Schlittschuhe anzuziehen, die Füße tun da schon weh, aber es tut so gut, dass ein Stück Normalität ins Leben zurückkehrt. Wir sind extrem froh, auf dem Eis zu stehen und nicht nur auf dem Rad zu sitzen. Denn letztlich trainieren wir nicht für die Sommerspiele, sondern sind Eishockey-Spieler.