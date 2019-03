AZ: Herr Wolf, für Sie und den EHC geht es bereits im Viertelfinale zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison gegen die Eisbären Berlin. Das ist wahrscheinlich der schwerste aller denkbaren Gegner in der Runde der letzten Acht, oder?

MICHAEL WOLF: Das würde ich genau so sehen. Die Eisbären sind der Finalgegner, der uns vergangene Spielzeit alles – körperlich, aber auch mental – abverlangt hat und uns in das siebte und entscheidende Spiel gezwungen hat. Sie sind mit einer nicht groß veränderten Mannschaft durch eine schwere Saison gegangen, hatten viele Verletzte und nie richtig in die Spur gefunden. Bis zuletzt, jetzt sind sie da – und spielen sehr, sehr gut.