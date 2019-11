Dieter Bohlen und Freundin Carina: Haben sie geheiratet?

HOCHZEIT: "Carina ist meine bessere Hälfte. Kameras würde ich zu meiner Hochzeit nicht wieder reinlassen. Ich würde so heiraten, dass es keiner mitkriegt. Vielleicht bin ich ja schon verheiratet? Ich mache das, was Carina sagt. Wenn sie will, dass wir es öffentlich machen, soll es so sein."

BRUDER UWE: "Mein ein Jahr älterer Bruder ist Rentner. Er war nie in der Öffentlichkeit und das ist gut so. Er möchte mit meinem Business nichts zu tun haben und sein privates Leben haben. Wir sehen uns aber oft, er wohnt ganz in der Nahe. Familie first!"

Dieter Bohlen wird am 7. Dezember wieder in München sein - zu seinem Konzert in der Olympiahalle.

