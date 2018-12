Der Nikolaus und sein Chauffeur

Ich hätte gewettet, dass die Familien den nächsten Nikolaus-Besuch schon direkt nach dem aktuellen mit Ihnen planen.

Nein. Bis gestern habe ich auch noch Leuten absagen müssen. Da denken wirklich manche, wir hätten am 5. Dezember um 17 Uhr noch extra einen Termin genau für die freigehalten, die zwei Tage vorher fragen.



Wie viele Menschen benikolausen Sie ungefähr im Jahr?

Gar nicht so viele, wie wir gern besuchen würden. Wir sind ja Ehrenamtliche, die damit die Jugendkasse ihres Trachtenvereins füllen, wir machen das nicht gewerblich. Wir sind pro Tour in ungefähr acht Familien. Pro Besuch kalkulieren wir eine halbe Stunde.



Wer ist "wir"?

Der Nikolaus, der Krampus und ein Fahrer. Ich kann ja schwer selber fahren im Kostüm und habe auch keine Zeit, einen Parkplatz zu suchen. Wir fahren ja meistens mitten im Berufsverkehr herum!



Wie werden Sie empfangen?

Sehr unterschiedlich. Manche Familien bereiten eine richtige Feier vor. Meistens wird der Nikolaus erwartet, man hat ihm einen Stuhl bereitgestellt - er ist ja nicht mehr der Jüngste und hat ein schweres Buch. Aber das ist wirklich kreuz und quer: In der einen Familie macht der Papa im Unterhemd die Tür auf und verschwindet wieder in seinem Computerzimmer – im nächsten Haus stehen da die Kinder mit Samtfliege und Kleidchen und spielen einem am Klavier was vor.



Glauben alle richtig an Sie?

Meistens sind in den Familien große Kinder und kleine Geschwisterkinder und die großen machen das meistens den kleinen zuliebe noch mit. Viele Familien besuchen wir schon seit Jahren. Deren Kinder sind eigentlich fast schon zu alt für unsere Nikolaus-Besuche, dafür werden dann Nachbarn und Verwandte mit ihren Kindern eingeladen, um die Tradition am Leben zu halten. Das ist schon rührend.