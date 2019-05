2018 wechselten Sie dann nach Braunschweig. Wie lebt es sich denn da?

Es ist natürlich weit weg von München, meine Familie war in dem einen Jahr vielleicht dreimal auf Besuch da. Es ist ein ganz anderes Leben, natürlich ist München die schönste Stadt der Welt. Aber andererseits könnte ich mir gerade kein besseres Umfeld vorstellen. Die Mitspieler im Team haben mich großartig aufgenommen, wir sind ein verschworener Haufen. Ich fühle mich rundum wohl. Dazu kommt, dass in München dauernd was los ist und man ständig abends weggehen kann. Das gibt es in Braunschweig halt nicht. Das hilft, sich auf Basketball zu konzentrieren. Sagen wir, die Möglichkeit, sich ablenken zu lassen, ist nicht so groß wie in München.

Kovacevic: Darum ist Bayern so stark

Rechnen Sie sich eine Chance aus gegen die Bayern?

Gut, wir fahren nicht nach München und sagen, jetzt hauen wir die Bayern mal eben so raus. Wir sind klarer Außenseiter, keiner erwartet etwas von uns, aber vielleicht ist genau das unsere Chance. Schauen wir mal, wie sich das erste Spiel entwickelt.

Die Bayern haben wie im Vorjahr mit 31 Siegen aus 34 Spielen die Hauptrunde dominiert, schicken sich an, den Meistertitel heuer zu verteidigen, was macht das Team so stark?

Sie haben eine enorme Tiefe im Kader, von der Nummer 1 bis zur 12, das sind alles Top-Spieler von europäischem Spitzenformat, die in jedem Euroleague-Team eine Bereicherung wären. Kann man gut vergleichen mit den Fußballern der Bayern, da ist die Ersatzbank nicht schwächer als die Startelf, weil der Kader gespickt ist mit 22 gleichwertigen Spielern.

Dann werden die Bayern nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball auf Jahre hinaus die Bundesliga dominieren?

Oja, garantiert. Und nicht nur die Bundesliga. Diese Saison haben sie in der Euroleague die Playoffs noch knapp verpasst, aber in den nächsten Jahren werden sie sich ganz sicher in Europas Spitze etablieren. Der Anspruch des FC Bayern ist es immer, der Perfektion so nahe wie möglich zu kommen. Ich sehe die Bayern in den nächsten Jahren in den Final Four der Euroleague.

Dann auch wieder mit Ihnen im Team?

Das ist natürlich mein Traum, eines Tages als gestandener Spieler zum FC Bayern zurückzukehren, und als Stammspieler vor meiner Familie und meinen Freunden in heimischer Halle gegen Real Madrid zu spielen. Aber ich weiß auch, es ist ein langer und harter Weg, auf dem ich viel Glück haben muss, auf dem ich vor allem jeden Tag hart an mir arbeiten muss. Aber wer weiß, wenn alles klappt, dann passiert das eines Tages auch.

Sie gelten als großer Fußball-Fan, bleibt Samstagnachmittag noch Zeit, sich die Meisterfeier der Bayern in der Allianz-Arena anzuschauen?

Unser Spiel beginnt erst 20.30 Uhr, da werde ich das Spiel gegen Frankfurt zumindest im Fernsehen verfolgen. Ich hoffe, die Bayern machen es deutlich und können richtig feiern. Und abends feiert dann natürlich Braunschweig im Audi Dome.