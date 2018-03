Sie sind auch als Psychologe gefragt. Die sieben deutschen Nationalspieler des EHC, die bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sensationell Silber geholt haben, müssen ja auf Wolke sieben schweben.

(lacht) Wenn ich mir die Jungs so ansehe, dann sehen sie jetzt besser und erholter aus als vor ihrer Abreise. Ich denke, dass ich da gar nicht so sehr eingreifen muss. Wir haben eine Gruppe an Spielern, die alles dem Erfolg unterordnet. Sie werden die Euphorie in positive Energie ummünzen. Ich mache mir keine Sorgen, dass irgendwelche Selbstzufriedenheit Einzug gehalten hat. Ich habe genau geschaut, aber es gibt nicht einen Anhaltspunkt dafür. Wir haben gute Spieler und was noch wichtiger ist charakterlich sehr gute Männer. Sie hatten schon Erfolg und wissen, was benötigt ist, um Erfolg zu haben.

Wie entscheidend ist genau dieses Wissen? Dass man eben weiß, was es benötigt, um am Ende als umjubelter Meister dazustehen?

Das ist ein Faktor, dessen Wertigkeit und Wichtigkeit man nie unterschätzen sollte. Alle Teams haben den Willen zu gewinnen, aber diese spezielle Erfahrung zu haben, dass man schon den Titel geholt hat, die kann man nicht kaufen, die kriegt man eben nur durch Erfolge. Erfahrung allein, wird dir den Titel sicher nicht verschaffen, aber wenn du dazu noch harte Arbeit einbringst, ist die Erfahrung der große Vorteil, der ein Spiel, eine Serie entscheiden kann.

Spürt das Team, das ja der klare Favorit auf die Meisterschaft ist, gar keinen Druck?

Die einen nennen es Druck – ich bevorzuge das Wort Herausforderung. Druck hat eine negative Konnotation. Denn unter Druck kann man sich beugen, weichen, einknicken. Herausforderungen hingegen nimmt man an, stellt sich ihnen. Aber klar ist: Jeder Spieler empfindet solche Situationen anders. Für mich waren sie nie negativ. Wir spielen schließlich das ganze Jahr, um genau in solche Situationen zu kommen. Jetzt sollten wir sie auch genießen, daher rede ich von Herausforderungen. Daran kann man eben wachsen. Jeder Wettkampf ist eine Herausforderung, das Leben ist eine Herausforderung. Wir wollen, dass unsere Jungs jetzt ruhig sind, gelassen sind, zugleich aber immer voller echter Intensität. Gelassene Intensität, das ist für mich die DNA eines Champions. Wir sind bereit, das zu zeigen.

