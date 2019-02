Kaminer: "Leute wollen das Leid der Welt vergessen"

Warum schippert man auf einer schwimmenden Kleinstadt durch die Welt?

Es trifft den Nerv der Zeit. Viele Leute leben immer besser in einer schlechter werdenden Welt. Sie geben sich Mühe, den Planeten nicht zu zerstören. Trotzdem verzichten sie nicht auf Komfort, nach dem Motto: Können wir die Welt retten? Nein. Dann wenigstens Stößchen. Wenn wir untergehen, dann mit Flüssiggas bitte.

Alkohol und Schifffahrt, war das auf Ihren Reisen auch so?

Am einfachsten ist der Zustand der Welt beschwipst zu ertragen. Kreuzfahrten sind eine Mischung aus Schweinerei und Empathie. Trinken ist nur Empathie.

Kann man auf Kreuzfahrtschiffen Atomschläge überleben?

Kommt darauf an, wo das Schiff gerade steht. Aida Nova fuhr von Gran Canaria nach Lanzarote und zurück. Die meiste Zeit standen wir an Land. Nur drei Stunden auf See!

Was bringt so eine Kreuzfahrt?

Die Leute wollen das Leid der Welt vergessen. Keine zerstörten Landschaften, keine Flüchtlinge, keine Kriege. Nur das weite Meer. Und das mit zwei Cocktails zum Preis von einem.

An welche Begegnungen erinnern Sie sich oft?

Brandenburger. Ich habe noch nie so viele Brandenburger gesehen wie in der Karibik.



Die Messe Free: Alles rund ums Reisen

Die Messe Free startet heute in Riem. Bis zum Sonntag können sich Interessierte hier über verschiedene Reiseziele informieren, sich Camping-Caravans ansehen und Radl ausprobieren.

Außerdem gibt es ein Veranstaltungsprogramm. Der Autor Wladimir Kaminer liest am Donnerstag, 21. Feburar aus seinem Buch über Kreuzfahrer. Um 12 Uhr steht er auf der Kreuzfahrtbühne (Halle A6), um 14 Uhr auf der BR Showbühne (Halle A4) und um 16.30 Uhr wieder auf der Kreuzfahrtbühne (Halle A6). Tickets für die Free kosten online 9 Euro, wer sie auf der Messe kauft, zahlt 12 Euro (Tagesticket). Täglich 10 bis 18 Uhr.

