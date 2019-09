Versetzen wir uns mal in Hamiltons Lage: Freut der Ehrgeizling sich nun, dass er endlich gefordert wird, oder ist er eher sauer, wenn er nicht im Rampenlicht, also auf dem Siegerpodest, steht?

(lacht) Eine sehr gute Frage. Also das Einzige, das Hamilton interessiert, ist, dass er gewinnt. Der Rest ist ihm völlig wurst. Glauben Sie mir, der stellt schon immer sicher, dass die Welt weiß, was für ein herausragender Fahrer er ist. Und eigentlich muss er auch gar nichts sagen. Der fährt und ist dabei einfach Extra-Wahnsinnsklasse.

Christian Danner: Das rät er Mick Schumacher

Da Hamilton fast als Champion feststeht: Wer, denken Sie, kann ihm im nächsten Jahr am gefährlichsten werden?

Drei Fahrer: Leclerc, Max Verstappen und natürlich auch Vettel. Für ihn wird es zwar immer schwieriger, aber ich sehe ihn weiter in der Lage, da mitzuspielen. Und mit Leclerc und Verstappen hat Hamilton schon zwei neue Jungs am Hals. Da wünsche ich ihm viel Vergnügen. (lacht)

Blicken wir noch auf die deutsche Zukunft. Gibt es Neuigkeiten zu Nico Hülkenberg, der ja immer noch ohne Cockpit für die kommende Saison ist?

Nein, ich hab ihn zwar kurz gesprochen, aber da gibt es nix Neues. Ich würde mich freuen, wenn er noch was erwischen sollte. Aber er wäre nicht der erste Fahrer, der trotz guter Leistungen aus der Formel 1 hinauspurzelt.

Dafür gibt es Gerüchte um einen früheren Formel-1-Einstieg von Mick Schumacher. Trauen Sie ihm die Königsklasse schon zu?

Nein. Ich würde ihm sehr wünschen, dass er noch ein weiteres Jahr Formel 2 fährt. Dann kann er sich etablieren, ein bisschen was gewinnen. Was den David Schumacher (Sohn von Ex-Pilot Ralf Schumacher, d. Red.) angeht, habe ich aber auch große Erwartungen. Den sehen wir hier erstmals in der Formel 3. Ralf passt da schon sehr gut auf seinen Jungen auf. Meiner Meinung nach ist es gut möglich, dass in absehbarer Zeit sogar zwei Schumachers in der Formel 1 fahren.