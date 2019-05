"Bei Bayern zu spielen, hebt dich auf ein ganz anderes Level"

Sie meinten einmal, der FC Bayern hätte Sie auch mental stärker gemacht. Inwiefern?

Es gibt einfach einen gewissen Punkt in der Karriere, da geht es auf diesem Niveau nicht mehr nur darum, sich physisch weiterzuentwickeln, sondern vor allem mental. Und das geht nirgendwo besser als bei Bayern. Sich jeden Tag im Training mit Spielern auf Top-Niveau zu messen, in der Bundesliga oder vor allem eben in der EuroLeague gegen die Besten Europas. Allein all die internationalen Spiele in dieser Saison gegen Teams wie Fenerbahce, ZSKA Moskau, Real, Barcelona: Dadurch kommst du weiter, holst dir Selbstvertrauen und den Ehrgeiz, es das nächste Mal noch besser zu machen, wenn du mal verlierst. Bei Bayern zu spielen, hebt dich auf ein ganz anderes Level.

Was hat sich denn für Sie selbst verändert, nachdem Sie 2018 die Kapitänsbinde von Anton Gavel übernommen haben? Stehen Sie da noch mehr in der Verantwortung?

Sicher, ja. Aber Verantwortung zu übernehmen, muss doch auch der Wunsch eines jeden Spielers sein. Ich tue immer alles in der Mannschaft und auf dem Feld, um das Vertrauen des Trainers in mich zu rechtfertigen.

Geschäftsführer Marko Pesic sagte noch vor einem Jahr, falls Sie sich so rasant weiterentwickeln, wird sicher auch einmal die NBA ein Thema. Wie schaut’s aus, gibt es schon Anfragen?

Natürlich bin ich offen für die NBA, aber ich bin jetzt nicht darauf fokussiert und mache mir auch gar keinen großen Druck. Ich spiele im Hier und Jetzt, und ob und wenn ja, wohin die Reise geht, wird die Zukunft zeigen. Und Kapitän beim Deutschen Meister zu sein, mit so einer tollen Truppe und großen Perspektiven für die Zukunft, das ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Ich lebe jetzt seit drei Jahren hier und fühle mich nicht nur im Verein, sondern auch in der Stadt superwohl. München ist großartig, allein das Glockenbachviertel, in dem ich lebe. Oder der Englische Garten. Oder die Isar. Lässt sich schon aushalten hier.

