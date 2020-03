Pflegekräfte gehen jetzt schon wegen Überbelastung auf die Barrikaden – wie wird die Pflege gesichert, wenn die Fallzahlen weiter steigen?

Es ist wichtig, dass jetzt alle an einem Strang ziehen. Die wichtigen Debatten in der Pflege muss man führen – sie sollten aber nicht davon ablenken, dass die Patientinnen und Patienten in Deutschland bestens versorgt sind. Sollte die Zahl der Erkrankungen zunehmen, sind sicherlich alle Kräfte gefragt. Das betrifft aber nicht nur die Pflege, sondern auch Ärzte, Behörden und die Politik.

Wo sehen Sie mögliche Versorgungsengpässe, wenn es zu einer Epidemie kommt?

Unter Umständen kann es zu Versorgungsengpässen bei gewissen Medikamenten kommen. Das liegt aber vor allem daran, dass China wichtiger Zulieferer von Wirkstoffen ist. Das Ministerium überwacht diese Entwicklungen sehr engmaschig, sodass frühzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Wie wirkt das Coronavirus im Körper? Wann wird es gefährlich?

Für die meisten Menschen ist das Virus harmlos. Bei ihnen verläuft die Erkrankung sehr mild, ähnlich wie bei einer Erkältung. Wir müssen daher vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen vor einer Ansteckung schützen. Hier kann es unter Umständen zu Komplikationen im Krankheitsverlauf kommen.

