Kompromisse: Recht auf Vertragsanpassung

Was ist die zivilrechtliche Grundlage, um die Miete nicht zu zahlen?

§ 313 BGB gibt ein Recht auf Vertragsanpassung. Natürlich nur, wenn das Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist und Mieter und Vermieter Corona-Schließungen und Auflagen für den Re-Start geregelt hätten, wenn sie davon auch nur etwas geahnt hätten. Wer heute einen Pachtvertrag für ein Restaurant oder Ladengeschäft neu abschließt, wird regeln, wie beispielsweise mit einer zweiten Corona-Welle umzugehen ist. Der Mieter wird für Schließungsmonate Mietentfall fordern, der Vermieter wird die laufenden Kosten des Eigentums zum Beispiel Kreditkosten entgegenhalten. So findet sich ein fairer Kompromiss. Für laufende Verträge eröffnet § 313 BGB – Störung der Geschäftsgrundlage – die Verhandlungen. Und dieses Recht steht jedem zu.