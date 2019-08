Im Gans am Wasser ist Selbstbedienung und kein Konsumzwang.

Ja, so wollen wir es auch auf dem Partnachplatz machen. Da kommt nicht ständig jemand und fragt, ob man was trinken möchte oder zahlen. Klar wollen wir nicht, dass die Gäste eigene Getränke mitbringen, aber sie müssen nichts kaufen, sondern können einfach da sein. Dazu ist uns das Kulturprogramm sehr wichtig. Wir wollen eine Kleinkunstbühne mit Vorträgen, Diskussionen, Workshops und kleinen akustischen Konzerten anbieten.