AZ: Frau Meyer, Sie kritisieren die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Pflege. Was konkret?

BRIGITTE MEYER: Wir haben zum Beispiel die Fachkraftquote von 50 Prozent. Die ist im Ansatz gut, weil wir mehr Personal einstellen können und die Heime dieses auch refinanziert bekommen. Aber die Hürde ist, dass man das zusätzliche Personal nicht finanziert bekommt, wenn man es vor dem 1. Januar 2019 angestellt hat – also seine Aufgabe forsch erledigt hat. Oder aber die neuen Pflegefachkräfte, die nicht mit in die Fachkraftquote hineingerechnet werden. Das sind Dinge, die man in der praktischen Umsetzung einfacher und effektiver machen könnte.