AZ: Herr Zellner, das Bayerische Rote Kreuz hat gerade das Projekt "BRK der Zukunft" vom Herbst 2017 abgeschlossen. Wo sehen Sie künftig die größten Herausforderungen?

THEO ZELLNER: Der Mangel an Personal nagt auch an uns. Es ist kein Geheimnis, dass in der Gesellschaft immer mehr eine "Ellenbogenmentalität" spürbar wird – also, dass jeder an sich selbst denkt. Zudem kamen früher junge Menschen über den Zivildienst oder das Freiwillige Soziale Jahr, etwa im Rettungsdienst, mit dem Roten Kreuz in Berührung. Heute möchten sich Menschen weniger langfristig binden.