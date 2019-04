AZ: Herr Petkovic, Sie können stolz sein, dass die Gala zum 70-jährigen Bestehen des Bundes Deutscher Berufsboxer von Ihnen in Unterschleißheim ausgetragen wird.

ALEXANDER PETKOVIC: Das bin ich. Und ich muss auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann zuletzt so viele Superstars des Box-Sports an einem Ort zusammen gekommen sind, das ist Jahre, eher Jahrzehnte her. Wladimir und Vitali Klitschko, der Tiger Dariusz Michalczewski, Sven Ottke, Trainer-Legende Ulli Wegner, Arthur Abraham und noch viele mehr. Ich durfte ja auch in meiner aktiven Zeit ein Teil der goldenen Ära des Boxens in Deutschland sein und ich bin froh, dass ich jetzt meinen Teil dazu beitrage, dass der Boxsport seine Relevanz behält. In Deutschland, aber auch vor allem in München. Denn man muss nicht groß drumherum reden: Boxen war tot in München. Aber die Fans sind da, man muss ihnen nur ehrliche Kämpfe auf Augenhöhe bieten.