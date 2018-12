AZ-Interview Biathlet Arnd Peiffer: "Gold war das i-Tüfelchen"

Arnd Peiffer: Seine Pläne nach der aktiven Karriere

Gibt es schon Pläne für die Zeit nach dem Sport? Käme ein Posten im Biathlon für Sie in Frage?

Das schließe ich nicht aus, aber mein erster Ansprechpartner ist mein jetziger Arbeitgeber, die Bundespolizei, wo ich seit 2007 angestellt bin. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, ein duales Studium bei einem Sponsor könnte ich mir vorstellen. Ich empfinde es als Privileg, dass ich zwischen solchen Möglichkeiten wählen kann.

Sie gelten ja als Kritiker des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Internationalen Biathlon Union (IBU). Letztere geriet zuletzt wegen der Vertuschung von positiven Dopingproben, Betrug und Bestechlichkeit in die Schlagzeilen. Sie kritisieren die IBU vor allem wegen ihres laschen Anti-Doping-Kampfes und werfen ihr vor, zu wenige Dopingtests durchzuführen.

Das war eine Feststellung. Zu sagen, dass man einen konsequenten Anti-Doping-Kampf führen muss. Da ist die IBU sehr stark gefordert. Momentan ist in der IBU wirklich sehr viel in Bewegung, es wurde ein neuer Präsident gewählt (Olle Dahlin, d.Red.), und ich sehe es eher als eine große Chance, zu zeigen, wie transparent und konsequent man einen Anti-Doping-Kampf führen kann. Was ich momentan wirklich gut finde, ist, dass die Athletenkommission zudem stark eingebunden wird.

Auch das IOC haben Sie stark kritisiert und den Gigantismus der Olympischen Spiele bedauert. Welchen Weg sollte Olympia Ihrer Meinung nach einschlagen?

Gerade die mangelnde Nachhaltigkeit der Spiele stört mich. Ein Beispiel: Wir waren vor der Saison zum Trainingslager in Sjusjøen in Norwegen, in der Nähe von Lillehammer. Dort werden die alten Olympiastätten von 1994 noch voll genutzt. Wir waren in den Krafträumen, in den Hallen waren Kinder unterwegs, es gab Seniorenkurse et cetera. Auch ein Langlauf-Weltcup findet jedes Jahr hier statt. Man hat einfach den Eindruck, dass hier nichts verfällt. Ein solches Konzept, bei dem der Ort nachhaltig profitiert, befürworte ich sehr. Das geht aber nur, wenn man die Olympischen Spiele nicht immer weiter ausdehnt. Der Weg des immer Größer, immer Teurer führt ja zu nichts, kein traditioneller Wintersportort will die Spiele mehr haben, wie man auch zuletzt am Beispiel Calgary gesehen hat, wo sich die Bevölkerung dagegen ausgesprochen hat. Das Entscheidende wird sein, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln: Wie können wir die Sportstätten hinterher nutzen, wie kann der Ausrichter langfristig profitieren? Dafür müsste eine Kurskorrektur, ein Umdenken beim IOC stattfinden.

Sie engagieren sich auch in der Kampagne "Winterfans" eines Wintersport-Sponsors. Was hat es damit auf sich?

Wir als Wintersportler bekommen den Klimawandel ja besonders stark zu spüren, wir wollen uns deshalb für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, damit unsere Kinder auch noch Wintersport betreiben können. Mir ist auch bewusst, dass man mit so einer Aktion nicht das Weltklima rettet. Aber man kann ja im Kleinen beginnen und das Bewusstsein der Leute schärfen.

