AZ: Herr Kinney, wie fühlt es sich an, so viele Jahre mit einem Kind zu verbringen, das einfach nicht älter wird?

JEFF KINNEY: Es ist fast 20 Jahre her, seit ich das erste Mal über Greg geschrieben habe, also fast die Hälfte meines Lebens. Aber ich habe nicht das Gefühl, über eine Figur zu schreiben. Ich schreibe über Kindheit im Allgemeinen. Und Greg funktioniert eigentlich wie ein Spiegel für Kinder. Ich hoffe, dass sie sich in seinen Erfahrungen wiederfinden.