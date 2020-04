Gibt es Apps, also Anwendungen, die besonders für Senioren geeignet sind?

Ich kann da keine grundsätzliche Empfehlung aussprechen. Bei unserer Telefonberatung schauen wir, was der Mensch machen möchte und versuchen abzuklären, was sein Umfeld nutzt. Wenn die Kinder, mit denen ich Bilder hin- und herschicken möchte, Whatsapp haben, dann macht es Sinn, sich diese App auch zu holen. Ich finde zum Beispiel die Tagesschau-App nützlich, weil ich jederzeit die Tagesthemen sehen kann und Eilmeldungen bekomme. Andere würden das vielleicht stressig finden, ständig informiert zu werden.

Wer im Netz unterwegs ist, begegnet oft Fake News – ohne sie unbedingt als solche zu erkennen.

Ja, gerade in Zeiten der Krise sind die Menschen besonders anfällig. Das kann der Facebook-Beitrag sein, bei dem man scheinbar ein E-Bike gewinnen kann, aber auch scheinbar nachrichtliche Beiträge. Das Internet ist nicht kuratiert wie eine Zeitung. Wir raten dazu, zu schauen, von wem das kommt: Hat die Seite ein Impressum? Was wird dort sonst so verbreitet? Dann sollte man den Faktencheck machen, ob es weitere Quellen gibt. Und sich zum Schluss die Bilder anschauen, ob die womöglich aus dem Zusammenhang gerissen sind, diese bei Google in die Bildersuche ziehen, ob sie überhaupt bei diesem Ereignis gemacht wurden.

Häufigste Frage: Die E-Mail-Adresse

Was sind die Probleme, mit denen sich die Münchner an Sie wenden?

Der Klassiker ist die E-Mail-Adresse. Ob man eine hat und wie man sie bekommt.

Und was sagen Sie?

Meist dauern die Telefonate rund eine Stunde. Aber wer ein Smartphone hat, hat meist schon eine E-Mail-Adresse. Oft ist sie mit einem Brief gekennzeichnet. Wir probieren dann Dinge aus, ich schicke dem Anrufer eine Mail, er schreibt mir eine. Wenn man das ein bisschen übt, klappt das schon.

Das heißt, nach dem Telefonat mit Ihnen geht die Arbeit erst richtig los?

Ja, aber das macht ja auch Spaß, sich im Internet zu bewegen. Ich wünsche mir, dass Kinder, Freunde, Nachbarn, die schon fit im Internet sind, auf Senioren in ihrem Umfeld zugehen und ihnen helfen.

